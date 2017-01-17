 Aziz Yıldırım'a şok ceza – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Aziz Yıldırım'a şok ceza

    Aziz Yıldırım'a şok ceza

    PFDK, Aziz Yıldırım'a resmi internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Aziz Yıldırım'a ise kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

    PFDK'nın konu ile alakalı almış olduğu karar şöyle :

    FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

    FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:30
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