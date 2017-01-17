Aziz Yıldırım'a şok ceza
PFDK, Aziz Yıldırım'a resmi internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe Kulübü'ne 100 bin TL, Başkan Aziz Yıldırım'a ise kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.
PFDK'nın konu ile alakalı almış olduğu karar şöyle :
FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir."
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:30
- Martinez sürprizi
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK MALİYETİ UYGUN OLMAK ÜZERE; 1.NCİ TERCİH / ANDREAS CORNELİUS 2.NCİ TERCİH / EDER OLMALIDIR. GUİDETTİ VE A.RAMOS OLURSA HER YÖN TAMAMDIR..!
- Şenol Güneş'ten Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 50
Yorum
Zeki bence Senol Günes kendisini degistirmesi gerek, kendisi haksizliga ugradimi günlerdir agliyor, baski haksizliga ugradimi laf yarisina giriyo
- Martinez sürprizi
Toplam 6
Yorum
HCK / BJK BU ADAMIN NERESİ PİVOT SANTROFOR. KENDİ BECERİSİ İLE ATTIĞI BİR GOL YOK. ÇİN'DE BİLE 4 GOL ATMIŞ SA...!!!?
Aziz Yıldırım'a şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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