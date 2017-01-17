 Alper Potuk neden oynamadı? – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    neden oynamadı?

    Alper Potuk neden oynamadı?

    Advocaat'ın, Adanaspor önünde 'u yedek oturturken, oyuna almaması taraftarları çıldırttı.

    Oysa Alper, ilk yarının son 6 maçında 11'de başlamış, son üç karşılaşmada da on numara görevi üstlenmişti. Hollandalı çalıştırıcı, 1 gol 5 asistle oynayan 25 yaşındaki formda orta sahayı adeta kenarda unutarak şaşırttı. F.Bahçeli taraftarlar da sosyal medyada bu konuyu masaya yatırdı. Ortak yorumlarda, Advocaat'ın Alper'den bir anda vazgeçmesi "büyük bir yanlış" olarak nitelendirildi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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