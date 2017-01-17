 10 numaraya Alisson iddiası – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    10 numaraya Alisson iddiası

    10 numaraya Alisson iddiası
    SAHA içinde takımı çekip çevirecek isme ihtiyaç duyan F.Bahçe'ye menajerler tarafından Alisson önerildi. Cruzeiro forması giyen 23'lük oyuncunun kadın menajeri Samira Samii kiralama opsiyonuyla Alisson'u İstanbul'a getirebileceğini iletti. Scoutların raporuna göre harekete geçilecek.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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