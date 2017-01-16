 U21 tek golle kazandı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    U21 tek golle kazandı

    U21 tek golle kazandı
    F.Bahçe U21 Takımı, 17. hafta maçında, Dereağzı'nda Adana ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü 43'te Görkem Bitin attı. F.Bahçe 41 puanla liderliğini sürdürdü.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:20
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