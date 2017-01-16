Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu
Prader Willi Sendromu’ adlı 16 bin kişide bir görülen hastalıkla mücadele eden Kayra Tütüncü’nün Moussa Sow’u görme isteği gerçek oluyor.
Konuyla ilgili Twitter hesabından Türkçe bir açıklama yapan Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Sow, "Genç Kayra mesajını aldım. Afrika kupası dönüşünden sonra hayalin gerçek olacak ve görüşeceğiz inşallah genç kardeşim" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hadi Garry
Toplam 45
Yorum
can yavuz ekicinin fiyatı belli,oradan komisyon yiyemez bizim yöneticiler .o nedenlede ekici ile hiç ilgilenmediler...
- Kolombiya'dan ithal golcü
Toplam 27
Yorum
Engin Mutlaka genç golcü almak lazım çok faydalı olur
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 60
Yorum
POYRAZ Hakan güzel kardeşim güzel oynar oynamaz o seni ilgilendirmez Hakem dürüst maç yönetsin isterse 5 yesin o hakemi bağlamaz güzel oynayana pu
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