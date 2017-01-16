Saha bir anda karıştı

Fenerbahçe-Adana maçının son bölümlerinde Şener ile Adanasporlu Samican arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından saha karıştı.

Şener rakibini itince, Adanasporlu Didi araya girdi ve o da Şener'i itti. Sonrasında Lens'in dahil olmasıyla iki takım futbolcuları birbirine girdi. Şener ile Didi sarı kart gördü.