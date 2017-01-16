 Saha bir anda karıştı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Saha bir anda karıştı

    Saha bir anda karıştı

    Fenerbahçe-Adana maçının son bölümlerinde Şener ile Adanasporlu Samican arasında yaşanan ikili mücadelenin ardından saha karıştı.

    Şener rakibini itince, Adanasporlu Didi araya girdi ve o da Şener'i itti. Sonrasında Lens'in dahil olmasıyla iki takım futbolcuları birbirine girdi. Şener ile Didi sarı kart gördü.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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