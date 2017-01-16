Ozan 10 hafta sonra

F.Bahçeli Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta aradan sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Formayı Ozan'a kaptıran Alper ise 6 hafta sonra yedek kulübesinde buldu.