Ozan 10 hafta sonra
F.Bahçeli Ozan Tufan, Süper Lig'de 10 hafta aradan sonra ilk 11'de kendisine yer buldu. Son olarak 6. haftadaki Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Ozan, daha sonra uzun süreli sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Formayı Ozan'a kaptıran Alper ise 6 hafta sonra yedek kulübesinde buldu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 56
Yorum
yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
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ts ts almaz
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