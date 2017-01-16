Advocaat taraftara seslendi

Advocaat ilk yarıdaki kötü futbol nedeniyle futbolcularına çıkıştı: “Maçın ilk yarısında sürekli olarak geç kaldık. Oyuncularıma bunun nedenini yarın (bugün) soracağım. F.Bahçe gibi bir kulüp her maçı dolu tribünlere oynamalı. Bize hem 10, hem de 12 numara (taraftar) lazım”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Adanaspor beraberliği sonrası ilk yarıda oyun içindeki hamle hatalarından yakındı. Daha iyi başlangıç yapmaları gerektiğini bildiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Adana ile evinizde 2-2 berabere kalıyorsanız; bu yetmez, bir sorundur. İlk yarıdaki oyunumuzdan mutsuzum" dedi. ADVOCAAT ilk yarıda sürekli geç kaldıklarını vurgulayıp futbolcularını eleştirdi. Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda her adımımız geçti. Sürekli geç kaldık. Adanaspor'un Başakşehir maçına benzettim bu maçı. Adanaspor ilk yarı daha iyiydi. Başakşehir 2'inci yarıda daha sert görüntü sergiledi. İlk yarıda sürekli geç kaldık. Oyuncularıma bunun nedenini soracağım yarın (bugün)" çıkışını yaptı.



HAKEMLER KORKUYORLAR

Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Aatıf'la aramızda bir kriz yok ama taraftarları da anlayabiliyorum. Sadece bir oyuncuyu suçlayamayız. Bu işin içindeki herkes suçlu. Hakemler belki de maçı 10-15 dakika uzatmaya korkuyorlar. Fenerbahçe gibi bir takımın 30-40 bin kişiye oynaması lazım. Bize hem 10 hem de 12 numara (taraftar) lazım."