 Advocaat taraftara seslendi – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    taraftara seslendi

    Advocaat taraftara seslendi

    ilk yarıdaki kötü futbol nedeniyle futbolcularına çıkıştı: “Maçın ilk yarısında sürekli olarak geç kaldık. Oyuncularıma bunun nedenini yarın (bugün) soracağım. F.Bahçe gibi bir kulüp her maçı dolu tribünlere oynamalı. Bize hem 10, hem de 12 numara (taraftar) lazım”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Adanaspor beraberliği sonrası ilk yarıda oyun içindeki hamle hatalarından yakındı. Daha iyi başlangıç yapmaları gerektiğini bildiklerini belirten başarılı çalıştırıcı, "Adana ile evinizde 2-2 berabere kalıyorsanız; bu yetmez, bir sorundur. İlk yarıdaki oyunumuzdan mutsuzum" dedi. ADVOCAAT ilk yarıda sürekli geç kaldıklarını vurgulayıp futbolcularını eleştirdi. Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda her adımımız geçti. Sürekli geç kaldık. Adanaspor'un Başakşehir maçına benzettim bu maçı. Adanaspor ilk yarı daha iyiydi. Başakşehir 2'inci yarıda daha sert görüntü sergiledi. İlk yarıda sürekli geç kaldık. Oyuncularıma bunun nedenini soracağım yarın (bugün)" çıkışını yaptı.

    HAKEMLER KORKUYORLAR
    Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Aatıf'la aramızda bir kriz yok ama taraftarları da anlayabiliyorum. Sadece bir oyuncuyu suçlayamayız. Bu işin içindeki herkes suçlu. Hakemler belki de maçı 10-15 dakika uzatmaya korkuyorlar. Fenerbahçe gibi bir takımın 30-40 bin kişiye oynaması lazım. Bize hem 10 hem de 12 numara (taraftar) lazım."
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat taraftara seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.