 Kjaer kadroya alınmadı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kjaer kadroya alınmadı

    Kjaer kadroya alınmadı
    Adana karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşandı. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Danimarkalı, 18 kişilik kadroya alınmadı. Dick Advocaat, sağlık ekibinin 'oynayamaz' raporu sonrası Skrtel'in yanında Neustadter'i oynattı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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