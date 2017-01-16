Kjaer kadroya alınmadı
Adana karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşandı. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Danimarkalı, 18 kişilik kadroya alınmadı. Dick Advocaat, sağlık ekibinin 'oynayamaz' raporu sonrası Skrtel'in yanında Neustadter'i oynattı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
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ts ts almaz
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