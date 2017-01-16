Karavaiev’den siftah
Sarı-lacivertlilerin Ukraynalı yeni transferi dün ilk kez resmi maçta forma giydi
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında yer aldı. Shakhtar Donetsk'ten kiralanan Ukraynalı futbolcu, dün ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta giydi. Karavaiev, maçın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu.
Karavaiev etkili bir performans sergileyemedi. Biri isabetli iki şut çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 17'si isabetli 22 şut çekti. Bir kez top çalan, 5 kez top kaybeden Karavaiev, oynadığı 47 dakika boyunca topla 34 kez buluştu. 1 dakika 48 saniye topla oynayan genç futbolcu, maç sonrası, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" diye konuştu.
Karavaiev etkili bir performans sergileyemedi. Biri isabetli iki şut çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 17'si isabetli 22 şut çekti. Bir kez top çalan, 5 kez top kaybeden Karavaiev, oynadığı 47 dakika boyunca topla 34 kez buluştu. 1 dakika 48 saniye topla oynayan genç futbolcu, maç sonrası, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik" diye konuştu.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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