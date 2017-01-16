Kadıköy'de derin sessizlik
Sarı-lacivertli futbolcular ve yöneticiler az sayıdaki taraftarı görünce hayal kırıklığı yaşadı. Maç öncesinde sadece 2 bin 500 bilet satıldı. Bu sezon Kadıköy yine havasını bulamadı.
Süper Lig'de sahasında Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, taraftarlar maça ilgi göstermedi. Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, tribünlerin boş halini görünce büyük bir şok yaşadı. yöneticiler de bu kadar az sayıda taraftar beklemediklerini açıklayarak hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.
10 BİN TARAFTAR İZLEDİ
Adanaspor maçının başlamasına 1 saat kala sarı-lacivertli kulüp yalnızca 2 bin 500 adet bilet satmıştı. Mücadeleyi ise 10 bin civarında Fenerbahçe taraftarının takip ettiği açıklandı. Fenerbahçe'nin devre arasında sadece bir transfer yapması da maça olan ilginin az olmasındaki baş nedenlerden birisi olarak değerlendirildi. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında maça başlarken uzun süre boş tribünleri şaşkın gözlerle izledi. Buna rağmen az sayıdaki F.Bahçe taraftarı özellikle sarı- lacivertli oyuncular Adanaspor karşısında skoru 2-2'ye getirdikten sonra takıma inanılmaz destek verdiler. Ancak galibiyet golünün bir türlü gelmemesi az sayıdaki F.Bahçe taraftarını üzüntüye boğdu. Bu sezon Kadıköy bir kez daha derin bir sessizliğe gömülmüş oldu.
ADANASPOR TARAFTARI COŞTU
Fenerbahçeli taraftarlar, Adanaspor maçına ilgi göstermezken, Adanasporlu taraftarlar deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu. Adanaspor taraftarı özellikle takımlarının attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
10 BİN TARAFTAR İZLEDİ
Adanaspor maçının başlamasına 1 saat kala sarı-lacivertli kulüp yalnızca 2 bin 500 adet bilet satmıştı. Mücadeleyi ise 10 bin civarında Fenerbahçe taraftarının takip ettiği açıklandı. Fenerbahçe'nin devre arasında sadece bir transfer yapması da maça olan ilginin az olmasındaki baş nedenlerden birisi olarak değerlendirildi. Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Ukraynalı Oleksandr Karavaiev, yedekler arasında maça başlarken uzun süre boş tribünleri şaşkın gözlerle izledi. Buna rağmen az sayıdaki F.Bahçe taraftarı özellikle sarı- lacivertli oyuncular Adanaspor karşısında skoru 2-2'ye getirdikten sonra takıma inanılmaz destek verdiler. Ancak galibiyet golünün bir türlü gelmemesi az sayıdaki F.Bahçe taraftarını üzüntüye boğdu. Bu sezon Kadıköy bir kez daha derin bir sessizliğe gömülmüş oldu.
ADANASPOR TARAFTARI COŞTU
Fenerbahçeli taraftarlar, Adanaspor maçına ilgi göstermezken, Adanasporlu taraftarlar deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu. Adanaspor taraftarı özellikle takımlarının attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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