Jose Sosa ‘istemedi’ iddiası
Avrupa'nın önde gelen internet sitelerinden olan Sky Sport, F.Bahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Sosa'ya sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro önerdiğini ancak Arjantinli yıldızın bu teklifi kabul etmediğini duyurdu. Sosa'ya ilginin devam ettiği de belirtildi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Jose Sosa ‘istemedi’ iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.