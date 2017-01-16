Jose Sosa ‘istemedi’ iddiası

Avrupa'nın önde gelen internet sitelerinden olan Sky Sport, F.Bahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Sosa'ya sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro önerdiğini ancak Arjantinli yıldızın bu teklifi kabul etmediğini duyurdu. Sosa'ya ilginin devam ettiği de belirtildi.