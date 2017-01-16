 Gençlerbirliği hazırlıkları başladı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

    Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla antrenmana devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla çalışma tamamlandı.

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile noktalayacak.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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