Gençlerbirliği hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesi hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile noktalayacak.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
- Chedjou Trabzonspor yolunda
Toplam 6
Yorum
Aslan Cim Bom Aslında iyi stoper ancak oynatmasını bilemedikten sonra Trabzona gitse ne olur. Kazanmak gerekir diye düşünüyorum.
- Kadıköy'de derin sessizlik
Toplam 9
Yorum
Sneijder_W iyi gün taraftarları, Galatasaray'ın şampiyon olacağını anlayınca stada gitmemişler.
- Sahne Talisca ve Babel’in
Toplam 18
Yorum
ali 53 44 istanbul,çok bilen yorumculardan onlarca senedir duyamadığım çok önemli bir tesbit , tskler. Gomez ve bir de Fabri geldi nihayet.
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