Fenerbahçe'nin kalesi düştü
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin iç sahadaki performansı, geçmiş sezonları aratıyor.
Fenerbahçe, iç saha maçları baz alınarak oluşturulan puan tablosunda 6. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor'un gerisinde yer aldı.
- Ligin dibindeki takımlara 6 puan kaybetti
Fenerbahçe, küme düşme hattındaki takımlara sahasında 6 puan kaybetti.
Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçın 5'inde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Bursaspor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile 0-0, Kayserispor ile 3-3, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 ve Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takımın iç sahada puan kaptırdığı takımlardan Aytemiz Alanyaspor 14, Kayserispor 16 ve Adanaspor 17. sırada bulunuyor.
- 17 sezon öncesini tekrarladı
Fenerbahçe, 17. haftalar itibarıyla iç sahada son 17 sezonun en kötüsü konumunda.
Sarı-lacivertli ekip, sezonların 17. haftalarına bakıldığında son olarak 1999-2000 sezonunda iç sahada 16 puanı hanesine yazdırmıştı.
- Advocaat, önceki 3 sezonun gerisinde kaldı
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli ekipte kendisinden önce görev yapan 3 çalıştırıcı Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın gerisinde kaldı.
Sarı-lacivertliler, 17. haftalara bakıldığında 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ve 2015-2016'da Pereira ile 41, 2014-2015'te ise İsmail Kartal ile 39 puan topladı.
Bu sezon 32 puan alabilen Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı ve 17. hafta itibarıyla 27 puan toplanan 2012-2013 sezonunu geçti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
- Sahne Talisca ve Babel’in
Toplam 11
Yorum
fuji forvet alamıyorsan talisca yı forvet yapın bence bu iş çözülsün. demba ba nın özellikleri var gibi.
- Kebaplı gönderme
Toplam 7
Yorum
gebzeli küçükken topunuz fenerbahçe inşaatına mı kaçtı
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 45
Yorum
1907 bej olsaydı olmayan penaltıyı alırdı biz olanı alamıyoruz. fark burada. gördüğünü çalacaksın takım farketmez ama siz bjk yanlısı olmuşsunuz
Fenerbahçe'nin kalesi düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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