Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar Kadıköy'de 9 maç yapan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmaların dördünü kazanırken, dördünden de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bir müsabakada ise rakibine mağlup oldu. Sahasında yaptığı 9 maçta 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, rakiplerine 11 puan kaptırdı.

Fenerbahçe, iç saha maçları baz alınarak oluşturulan puan tablosunda 6. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor'un gerisinde yer aldı.

- Ligin dibindeki takımlara 6 puan kaybetti

Fenerbahçe, küme düşme hattındaki takımlara sahasında 6 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçın 5'inde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Bursaspor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile 0-0, Kayserispor ile 3-3, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 ve Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takımın iç sahada puan kaptırdığı takımlardan Aytemiz Alanyaspor 14, Kayserispor 16 ve Adanaspor 17. sırada bulunuyor.

- 17 sezon öncesini tekrarladı

Fenerbahçe, 17. haftalar itibarıyla iç sahada son 17 sezonun en kötüsü konumunda.

Sarı-lacivertli ekip, sezonların 17. haftalarına bakıldığında son olarak 1999-2000 sezonunda iç sahada 16 puanı hanesine yazdırmıştı.

- Advocaat, önceki 3 sezonun gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli ekipte kendisinden önce görev yapan 3 çalıştırıcı Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertliler, 17. haftalara bakıldığında 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ve 2015-2016'da Pereira ile 41, 2014-2015'te ise İsmail Kartal ile 39 puan topladı.

Bu sezon 32 puan alabilen Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı ve 17. hafta itibarıyla 27 puan toplanan 2012-2013 sezonunu geçti.