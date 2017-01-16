Fener Topalladı
Sahada kaldığı süre boyunca takımı toparlayıp bir de gol atan Mehmet Topal sakatlanıp çıktı. Fenerbahçe o andan itibaren aksamaya başladı.
F.Bahçe 'de sahanın en iyi oyuncularından biri hiç şüphesiz Mehmet Topal'dı. Sarı-lacivertlilerin sahadaki itici gücü olan, çalışkanlığıyla takımı toparlayan tecrübeli futbolcu, 41'de de skoru eşitleyen golü attı. Ancak golden 1 dakika sonra sol arka adalesinden sakatlanan Topal, yerini Karavayev'e bıraktı. Bu andan itibaren ise Fenerbahçe resmen durdu. Ve ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala Adanaspor'un 2. golü geldi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
İkinci devrede de durum pek değişmedi. Fenerbahçe'nin 2. golüne kadar atak yapmakta zorlanan Kanarya, Adanaspor'un paslaşlamarını da seyretti. İlk kontrollerinde adelesinde yırtık olduğu tepsit edilen milli futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kupadaki Gençlerbirliği maçını kaçıracak olan Mehmet Topal, 18. haftada Medipol Başakşehir karşısında da formasından uzak kalacak.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
İkinci devrede de durum pek değişmedi. Fenerbahçe'nin 2. golüne kadar atak yapmakta zorlanan Kanarya, Adanaspor'un paslaşlamarını da seyretti. İlk kontrollerinde adelesinde yırtık olduğu tepsit edilen milli futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kupadaki Gençlerbirliği maçını kaçıracak olan Mehmet Topal, 18. haftada Medipol Başakşehir karşısında da formasından uzak kalacak.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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