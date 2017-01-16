 F.Bahçe büyük adım – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe büyük adım

    F.Bahçe büyük adım
    Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı , F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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