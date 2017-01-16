F.Bahçe büyük adım
Dinamo Kiev'in Ukraynalı yıldızı Yarmolenko, F.Bahçe'ye transfer olan Karavaiev ve kendisinin Türkiye'ye transfer söylentileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yarmolenko, "Karavaiev'in F.Bahçe'ye gitmesi kendisi için büyük bir adım. Ama ben Türkiye ve Rusya'ya transfer olmam" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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