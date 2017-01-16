Dirk Kuyt alkışlandı
Hollanda Ligi'nde Roda ile Feyenoord arasındaki mücadeleyi, konuk ekip Dirk Kuyt ve Eljero Elia golleriyle 2-0 kazandı. F.Bahçe'nin eski yıldızı Kuyt süper oynadığı maçta büyük alkış aldı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de derin sessizlik
Toplam 1
Yorum
tek çare başkan bıraksın tribünler dolar
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 56
Yorum
yaşar köşk ozan tufan bu takıma ne katkı sağlıyor bilen varsa anlatsın. kime sorsam beğenmiyor ama bizim tek. dir. ler nedense vaz geçemiyorlar .
- Chedjou Trabzonspor yolunda
Toplam 1
Yorum
ts ts almaz
Dirk Kuyt alkışlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.