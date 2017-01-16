 Dirk Kuyt alkışlandı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    alkışlandı

    Dirk Kuyt alkışlandı
    Hollanda Ligi'nde Roda ile Feyenoord arasındaki mücadeleyi, konuk ekip Dirk Kuyt ve Eljero Elia golleriyle 2-0 kazandı. F.Bahçe'nin eski yıldızı Kuyt süper oynadığı maçta büyük alkış aldı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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