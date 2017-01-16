 Dağıttı kendini – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Dağıttı kendini

    Dağıttı kendini

    Kadıköy’de iki kez geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Mehmet ve Fernandao’nun golleriyle bir puana ulaşabildi.

    Fenerbahçe, Adanaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmanın ilk yarısında 23. dakikada Magaye Nelson'un golüyle 1-0 öne geçen Adanaspor'a sarı-lacivertliler, 40. dakikada Mehmet Topal ile cevap verdi. 45+1. dakikada sahneye çıkan Ronei takımını bir kez daha öne geçirdi ve Adanaspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

    7 PUAN GERİDE
    İkinci yarıda Adanaspor kalesinde baskısını artıran Fenerbahçe, 78. dakikada Fernandao'nun penaltı golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe son bölümde yakaladığı net fırsatları gole çeviremedi ve 1 puanla sahadan ayrıldı. Kanarya, haftaya karşılaşacağı lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü. Ayrıca Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 3 puan arkasında yer aldı.

    PEREİRA'YI ARATTI
    Bu arada 17. haftayı 1 puanla kapatan Fenerbahçe, son 4 sezonun en kötü 17 hafta karnesini sergiledi. 32 puan toplayabilen Fenerbahçe, Pereira ile geçtiğimiz sezon aynı süreçte 40 puan toplamıştı. Bu sezon Pereira'lı döneme göre yüzde 20 daha az puan toplayan sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda da 39, 2013-2014 sezonunda da 41 puan toplamıştı.

    KADIKÖY DÜŞTÜ
    Fenerbahçe bu sezon sahasında 11 puan yitirdi. Sarı-lacivertliler ligde iç sahada çıktığı 9 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Kadıköy'deki 4 maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Bursaspor'a ise 1-0 kaybetti.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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