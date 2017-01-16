Bennett İstanbul’da
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'a geldi.
Bennett'i, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yetkilileri karşıladı. Havalimanında, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Anthony Bennett, büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu şu şekilde ifade etti: "Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Bu kulüpte tutku var."
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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