 Bennett İstanbul’da – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Bennett İstanbul’da

    Bennett İstanbul’da

    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi , İstanbul'a geldi.

    Bennett'i, Erkek Basketbol Takımı'nın yetkilileri karşıladı. Havalimanında, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Anthony Bennett, büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu şu şekilde ifade etti: "Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Bu kulüpte tutku var."
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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