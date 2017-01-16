Ari’den Fener uyarısı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı golcü Ari, Spartak Moskova'da oynadığı dönemden sarı lacivertlileri yakından tanıdığını belirterek takım arkadaşlarını uyardı. Ari, "Turu geçmiştik ama iki maç da zordu. Özellikle İstanbul'daki maçta taraftarların yarattığı atmosferi çok iyi hatırlıyorum. Orada maç oynamak zor" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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