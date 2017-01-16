 Ari’den Fener uyarısı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Ari’den Fener uyarısı

    Ari’den Fener uyarısı
    UEFA Avrupa Ligi'nde 'nin rakibi olan Rusya'nın takımında forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı golcü Ari, 'da oynadığı dönemden sarı lacivertlileri yakından tanıdığını belirterek takım arkadaşlarını uyardı. Ari, "Turu geçmiştik ama iki maç da zordu. Özellikle İstanbul'daki maçta taraftarların yarattığı atmosferi çok iyi hatırlıyorum. Orada maç oynamak zor" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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