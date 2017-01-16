7 puan geriye düştü
Fenerbahçe’nin Başakşehir’le arasındaki fark giderek açılıyor
Fenerbahçe 17. hafta sonunda topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler 17. haftalar itibariyle en son 2010-11 sezonunda 7 ve üzerinde farkla liderin gerisine düşmüştü. Fenerbahçe yine 17. haftalar itibariyle ikinci kez 33 puanın altında kaldı.
Kanarya bu sezon oynadığı 17 maçın 10'unda ilk yarıyı önde kapattı. Bunların 9'unu kazanırken, bir beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. İlk yarısını önde tamamlayamadığı yedi maçı ise kazanamadı ve 17 puan kaybetti. Öte yandan Kanarya lige yeni yükselen takımlara karşı son altı maçta dört kez puan kaybetti.
Kanarya bu sezon oynadığı 17 maçın 10'unda ilk yarıyı önde kapattı. Bunların 9'unu kazanırken, bir beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. İlk yarısını önde tamamlayamadığı yedi maçı ise kazanamadı ve 17 puan kaybetti. Öte yandan Kanarya lige yeni yükselen takımlara karşı son altı maçta dört kez puan kaybetti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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