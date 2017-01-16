 7 puan geriye düştü – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    7 puan geriye düştü

    7 puan geriye düştü

    ’nin Başakşehir’le arasındaki fark giderek açılıyor

    17. hafta sonunda topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler 17. haftalar itibariyle en son 2010-11 sezonunda 7 ve üzerinde farkla liderin gerisine düşmüştü. Fenerbahçe yine 17. haftalar itibariyle ikinci kez 33 puanın altında kaldı.

    Kanarya bu sezon oynadığı 17 maçın 10'unda ilk yarıyı önde kapattı. Bunların 9'unu kazanırken, bir beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. İlk yarısını önde tamamlayamadığı yedi maçı ise kazanamadı ve 17 puan kaybetti. Öte yandan Kanarya lige yeni yükselen takımlara karşı son altı maçta dört kez puan kaybetti.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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