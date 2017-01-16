Mehmet Topal'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin ön liberodaki etkili ismi Mehmet Topal sahalardan yaklaşık 2 hafta uzak kalacak.
Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 maç kaçıracak.
Adanaspor maçında ilk yarının son anlarında sakatlanan Mehmet Topal'ın arka adalesinde sorun yaşadığı ve çekilecek MR'ından sonra durumunun daha da netleşeceği belirtilirken, Topal; M.Başakşehir ile oynanacak kritik maçta takımdaki yerini alamayacak. 22 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Mehmet Topal, bu hafta ve önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçlarını da kaçıracak.
18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak Türkiye Kupası grup 5. maçı ile 25 Ocak'ta Amed Sportif ile oynanacak gruptaki 6. maçta da takımını yalnız bırakacak olan Mehmet Topal'ın 29 Ocak'ta Kayserispor deplasmanında da yer alması riskli görünüyor.
Mehmet Topal'ın sağ arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçlar şöyle:
18 Ocak Gençlerbirliği-Fenerbahçe (KUPA)
22 Ocak Fenerbahçe-M.Başakşehir (LİG)
25 Ocak Fenerbahçe-Amed Sportif (KUPA)
29 Ocak Kayserispor-Fenerbahçe (LİG) (şüpheli)
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
- Sahne Talisca ve Babel’in
Toplam 11
Yorum
fuji forvet alamıyorsan talisca yı forvet yapın bence bu iş çözülsün. demba ba nın özellikleri var gibi.
- Kebaplı gönderme
Toplam 7
Yorum
gebzeli küçükken topunuz fenerbahçe inşaatına mı kaçtı
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 45
Yorum
1907 bej olsaydı olmayan penaltıyı alırdı biz olanı alamıyoruz. fark burada. gördüğünü çalacaksın takım farketmez ama siz bjk yanlısı olmuşsunuz
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