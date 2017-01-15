Yeniden Sosa
Mehmet Ekici’den haber bekleyen yönetim, Jose Sosa ile de yeniden görüşme kararı aldı... Anlaşma sağlanırsa eski Beşiktaşlı yıldız, Milan’dan kiralanacak.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürüyor... Teknik direktör Dick Advocaat'ın çok istediği Mehmet Ekici için bekleyişe devam eden yönetim, alternatif isimler için girişimlere hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, bu çerçevede daha önce de gündeme gelen ancak eşinin Türkiye'ye dönmek istememesi nedeniyle ikna edemediği Jose Sosa ile yeniden temasa geçtiği bildirildi. Anlaşma sağlanırsa Arjantinli oyuncu, Milan'dan sezon sezonuna kadar kiralanacak.
Çİ N'DEN TALİP VAR
Advocaat daha önce yaptığı açıklamada orta sahaya mutlaka bir oyuncu istediğini söylemiş ve Ekici'nin önceliği olduğunu vurgulamıştı. Hollandalı, Ekici olmazsa Sosa'ya 'onay' vereceği belirtiliyor. Bu arada İtalyanlar Hebei ve Guoan'ın 10 milyon euro'ya Sosa'yı istediği yazdı.
MİLAN'DA SANS BULAMIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a transfer olan Jose Sosa, İtalyan ekibinde 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi
ARJANTİNLİ YILDIZIN EŞİ KARARSIZ
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmesinde en büyük engel eşinin Milano'dan ayrılmak istememesi. Arjantinli yıldız kariyerine İstanbul'da devam etmeyi kabul ederken eşini henüz ikna edemediği öğrenildi. Sosa'nın ailesiyle bir kez daha görüşüp kesin kararını sarı-lacivertli yönetime ileteceği kaydedildi.
TARAFTARLAR ISLIKLIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a giden Sosa, 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi. Taraftar ıslıklıyor.
Çİ N'DEN TALİP VAR
Advocaat daha önce yaptığı açıklamada orta sahaya mutlaka bir oyuncu istediğini söylemiş ve Ekici'nin önceliği olduğunu vurgulamıştı. Hollandalı, Ekici olmazsa Sosa'ya 'onay' vereceği belirtiliyor. Bu arada İtalyanlar Hebei ve Guoan'ın 10 milyon euro'ya Sosa'yı istediği yazdı.
MİLAN'DA SANS BULAMIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a transfer olan Jose Sosa, İtalyan ekibinde 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi
ARJANTİNLİ YILDIZIN EŞİ KARARSIZ
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmesinde en büyük engel eşinin Milano'dan ayrılmak istememesi. Arjantinli yıldız kariyerine İstanbul'da devam etmeyi kabul ederken eşini henüz ikna edemediği öğrenildi. Sosa'nın ailesiyle bir kez daha görüşüp kesin kararını sarı-lacivertli yönetime ileteceği kaydedildi.
TARAFTARLAR ISLIKLIYOR
Beşiktaş'tan sezon başında 7.5 milyon euro'ya Milan'a giden Sosa, 7 maçta şans bulabildi. Milan taraftarlarının takımda istemediği 31 yaşındaki Tangocu, toplam 395 dakika sahada kalırken gol ve asist üretemedi. Taraftar ıslıklıyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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