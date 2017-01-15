Salih Uçan Çizme’ye
Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Salih Uçan'a yeniden İtalya yolları gözüktü. Genç futbolcunun menajeri, bazı kulüplerle görüşmek üzere Çizme'ye gitti. 21 yaşındaki orta saha oyuncunun önümüzdeki yıldan itibaren yeniden İtalya'ya gidebileceği belirtiliyor.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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