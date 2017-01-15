''Kjaer'siz olmuyor!''

Karşılaşma 1-1 devam ederken 45. dakikada Magaye Gueye, Martin Skrtel ile girdiği ikili mücadele sonrasında topu önünde buldu. Magaye Gueye pasını Roni Gleison'un önüne bıraktı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Roni Gleison'un yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Demirel'in müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu.

Kjaer'in yokluğunda Neustadter ile uyum sorunu yaşadığı gözlenen Skrtel'in hatası ile yenen golün ardından Fenerbahçeli taraftarlar Twitter'dan Skrtel'e yüklendi.

Fenerbahçe taraftarları Slovak stoperi sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o mesajlardan bazıları:

-Bugün de anladık, kjaersiz skrtel, skrtelsiz kjaer olmuyor..

-Bruno Alves kalsaydı ne kaybederdik? Skrtel'a 6 milyon euro vermeye ne gerek vardı?

-Skrtel in acigini neustader kapatamiyor. Nerdesin ey yar !! @simonkjaer1989

-Skrtel'in kariyerinde bu hatadan 358 tane var. Şaşırılacak bir durum yok

-Skrtel in yediği çalımı stoper oynamaya calısan necip falan yer ancak.

-Skrtel'in nesi var?



