Kjaer’de yırtık var
Fenerbahçe'ye Adanaspor karşılaşması öncesi Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Danimarkalı stoperin sağ üst adale zarında yırtık tespit edildi. Yıldız isim Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Kjaer'in yerine Roman Neustadter görev yapacak. Volkan Şen'in yerine Karavayev oynayacak. Hücumda formdaki isim Jose Fernandao tek forvet olarak mücadele verecek.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kjaer’de yırtık var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.