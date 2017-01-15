Fenerbahçe'ye kötü haber!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adanaspor'u konuk ediyor.
Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Fenerbahçe'den geldi.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal oyuna devam edemeyince yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev dahil oldu.
Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Olası bir kötü haber durumunda Topal'ın haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymemesi söz konusu.
Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan Mehmet Topal oyuna devam edemeyince yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev dahil oldu.
Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Olası bir kötü haber durumunda Topal'ın haftaya oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymemesi söz konusu.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
Fenerbahçe'ye kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.