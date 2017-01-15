 Fenerbahçe'ye kötü haber! – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    'ye kötü haber!

    Fenerbahçe'ye kötü haber!

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 17. hafta mücadelesinde , 'u konuk ediyor.

    Maçtaki ilk oyuncu değişikliği 'den geldi.

    Karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan oyuna devam edemeyince yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev dahil oldu.

    Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Olası bir kötü haber durumunda Topal'ın haftaya oynanacak maçında forma giymemesi söz konusu.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:57
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