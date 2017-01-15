Fenerbahçeli yıldıza protesto
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, Aadanaspor maçında taraftarların tepkisini çekti.
Maç boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıda yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken Aatif, 64. dakikada yerini Salih'e bırakırken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir bölümü tarafından yuhalandı.
Aatif, ıslık seslerine alkışla karşılık verdi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:11
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
Fenerbahçeli yıldıza protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.