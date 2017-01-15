 Fenerbahçeli yıldıza protesto – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Fenerbahçeli yıldıza protesto

    Fenerbahçeli yıldıza protesto

    Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu , Aadanaspor maçında taraftarların tepkisini çekti.

    Maç boyunca etkisiz bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıda yaptığı top kayıplarıyla dikkat çeken Aatif, 64. dakikada yerini Salih'e bırakırken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir bölümü tarafından yuhalandı.

    Aatif, ıslık seslerine alkışla karşılık verdi.

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:11
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