Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın düdük çaldığı maçın 17. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Serkan Çınar devam dedi. Altıpas üzerinde Adanaspor savunmasından Josef de Souza'nın bileğine yapılan müdahale sonrası Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Teknik direktör Dick Advocaat ve sarı-lacivertli tribünler uzun süre itirazda bulundu ancak oyun devam etti.
Tartışma yaratan pozisyonunu eski hakem Muhittin Boşat değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden görüşünü paylaşan Boşat, "Serkan Çınar, Fenerbahçe'nin net bir penaltısını vermedi" dedi.
Tartışma yaratan pozisyonunu eski hakem Muhittin Boşat değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden görüşünü paylaşan Boşat, "Serkan Çınar, Fenerbahçe'nin net bir penaltısını vermedi" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
Spor sever Hakemler kor olsa gerek
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 4
Yorum
kendisi zamanında bol bol toleranslı verdiği için her pozisyona itiraz edecek tabii
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 8
Yorum
tarıkcenk olcay sahan cok ıyı bır besıktaslı kardesımızhızmetlerınden dolayı ben tesekkur edıyorum tırabzon sporda basarılar dılıyorum kardesımıze
Fenerbahçe maçında penaltı itirazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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