Fenerbahçe - Adanaspor | 19.00

Sarı-lacivertliler sezona kötü başlamış ardından art arta galibiyetlerle toparlanıp zirve ile puan farkını azaltmışlardı. Kanarya ilk yarının son 2 haftasında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'lık galibiyetlerle geçerek devreye moralli girmişti. Fenerbahçe devre arası kampında da iki hazırlık maçı yapmış, Denizlispor'u 5-1, Partizan'ı 3-1'lik skorlarla geçmişti. Bugün 2. yarıya Adanaspor ile "Merhaba" diyecek Kanarya'da eksikler çok ama hedef yine 3 puan.



F.Bahçe'nin Adanaspor'u ağırlayacağı mücadele 19.00'da başlayacak. Serkan Çınar'ın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertli idareciler de sezonun 2. yarısında Ülker Stadı'nı doldurmak için taraftara çağrılarda bulunuyor. Kanarya'nın devre arasında renklerine bağladığı Oleksandr Karavayev Advocaat'ın süre vermesi durumunda ilk resmi maçına bugün çıkacak.

HASAN ALİ SINIRDA

Kanarya'da bugünkü Adanaspor randevusu öncesi sadece Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli sol bek kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Advocaat zirveyi yakından ilgilendiren bu maç öncesi Hasan Ali'yi uyardı.

VOLKAN ŞEN KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Şen, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu bugünkü Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Volkan'ın adalesindeki sakatlık nedeniyle 1 aya yakın sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

MOUSSA SOW GABON'DA

Kanarya'daki bir diğer eksik de Moussa Sow... Başarılı forvet, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstereceği için Adanaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sow'un formasını giydiği Senegal, Afrika Kupası B Grubu'ndaki ilk maçını bugün Tunus'a karşı oynayacak.





STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

ADANASPOR: Hayrullah, Emre Uğur, Ramos, Didi, Sami, Foguinho, Tevfik, Ahmet, Cem, Vinicius, Magaye.

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin