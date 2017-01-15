Fenerbahçe - Adanaspor | 19.00
Sezonun ilk yarısını 3-0’lık G.Birliği ve Trabzon galibiyetleriyle kapatan Kanarya bugün Adana’yı konuk ediyor. Amaç yine 3 puan.
Sarı-lacivertliler sezona kötü başlamış ardından art arta galibiyetlerle toparlanıp zirve ile puan farkını azaltmışlardı. Kanarya ilk yarının son 2 haftasında Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 3-0'lık galibiyetlerle geçerek devreye moralli girmişti. Fenerbahçe devre arası kampında da iki hazırlık maçı yapmış, Denizlispor'u 5-1, Partizan'ı 3-1'lik skorlarla geçmişti. Bugün 2. yarıya Adanaspor ile "Merhaba" diyecek Kanarya'da eksikler çok ama hedef yine 3 puan.
F.Bahçe'nin Adanaspor'u ağırlayacağı mücadele 19.00'da başlayacak. Serkan Çınar'ın düdük çalacağı mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak. Sarı-lacivertli idareciler de sezonun 2. yarısında Ülker Stadı'nı doldurmak için taraftara çağrılarda bulunuyor. Kanarya'nın devre arasında renklerine bağladığı Oleksandr Karavayev Advocaat'ın süre vermesi durumunda ilk resmi maçına bugün çıkacak.
HASAN ALİ SINIRDA
Kanarya'da bugünkü Adanaspor randevusu öncesi sadece Hasan Ali Kaldırım sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli sol bek kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Advocaat zirveyi yakından ilgilendiren bu maç öncesi Hasan Ali'yi uyardı.
VOLKAN ŞEN KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Volkan Şen, Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu bugünkü Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Volkan'ın adalesindeki sakatlık nedeniyle 1 aya yakın sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
MOUSSA SOW GABON'DA
Kanarya'daki bir diğer eksik de Moussa Sow... Başarılı forvet, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstereceği için Adanaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Sow'un formasını giydiği Senegal, Afrika Kupası B Grubu'ndaki ilk maçını bugün Tunus'a karşı oynayacak.
STAT: Ülker
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
ADANASPOR: Hayrullah, Emre Uğur, Ramos, Didi, Sami, Foguinho, Tevfik, Ahmet, Cem, Vinicius, Magaye.
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:22
- Rodallega çıkarması
Toplam 11
Yorum
onur Bence Büyük hata olucak ! ve çok para vermek bu oyuncuya yine hata olur yönetim inşallah daha iyi bir forvet bulur ve alır.
- Çek bir forvet!
Toplam 31
Yorum
şemi karanar Beşiktaşda şenol güneş faktörü ile ilk geldiği sezonki başarıyı yakalayabilir.Bursasporda bu sene mutsuz görünüyor.
- Son gözde Carlos
Toplam 3
Yorum
onur Böyle bir oyuncuya bence gerek yok yanlış olur.illaki alınaçaksa gonso biçilmiş kaftan olur
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