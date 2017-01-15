 F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da – Fotomaç – 15 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

    F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'a geldi.

    Kanadalı basketbolcuyu, sabah saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

    Havalimanında FB TV'ye açıklamada bulunan 23 yaşındaki basketbolcu, büyük bir takıma transfer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Obradovic'in çok mükemmel bir antrenör olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağım."

    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.