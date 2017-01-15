F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Anthony Bennett, İstanbul'a geldi.
Havalimanında FB TV'ye açıklamada bulunan 23 yaşındaki basketbolcu, büyük bir takıma transfer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Burayla ilgili çok fazla bilgi aldım. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Özellikle de taraftarın tutkusundan bahsettiler. Obradovic'in çok mükemmel bir antrenör olduğunu biliyorum. Limitlerimi zorlayarak beni daha da iyi bir oyuncu haline getirecektir. Çok güzel bir ilişkimizin olacağından eminim. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Elimden gelenin fazlasını yapacağım."
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:45
- Hadi Garry
Toplam 14
Yorum
rıza çebi selçuk top falan oynamıyor 2 yıldır tolga artık bu takıma girmeli! sezon sonu üst düzey adam alınmalı ortasahaya!
- "Korkuyorsunuz"
Toplam 29
Yorum
comancee Sen zaten her Gs maçında yeniliyorsun ve hep bir bahanen var.. senden teknik direktör felan olmaz..
- Ağlayarak ayrıldı
Toplam 2
Yorum
sebo güle güle güzel insan seni seviyoruz canım kardeşim
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