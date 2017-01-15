 Diego havalarda – Fotomaç – 15 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    havalarda

    Diego havalarda
    F.Bahçe 10 numara ararken, 'işe yaramaz' diye gönderdiği Diego'ya milli takım yolu açıldı. Brezilya'nın hocası Tite'nin 19 Mart'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense kurbanlarının ailelerine yardım için Kolombiya ile oynayacakları dostluk maçının aday kadrosuna Diego'yu da çağıracağı belirtildi.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diego havalarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.