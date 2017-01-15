Diego havalarda

F.Bahçe 10 numara ararken, 'işe yaramaz' diye gönderdiği Diego'ya milli takım yolu açıldı. Brezilya'nın hocası Tite'nin 19 Mart'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoense kurbanlarının ailelerine yardım için Kolombiya ile oynayacakları dostluk maçının aday kadrosuna Diego'yu da çağıracağı belirtildi.