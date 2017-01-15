Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:



"FEDERASYON SEÇİME GİTMELİ"

-Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Ülkemizde hakem terörü var

-Birlik, beraberlik Türkiye için iyi, onun için konuşmuyoruz; ama hep hata var, hep hata var.

-Hata yapan ceza alacak. Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya, neydi. İstikrar olacak hakem kararlarında

-Hakemlere para verilsin, destek olunsun diyen başkan bendim. Kafaları rahat olsun, rahat maç yönetsinler diye.

-En kolayına giden, 'Penaltıyı görmedim' diyor. Görmediysen hakemliği bırak o zaman.

-Kural, rakip bir hareket yaptığında ceza sahası içindeyse penaltı diyor. Orta sahadaysa faul diyor. E sen vermiyorsun.

-Bu hakemlerden şikayetçiyseniz, gelin hep beraber yeni federasyon seçimi yapalım

-Federasyon başkanına bir şey söylendiği zaman sopa ellerinde ceza veriyorlar. Türk sporu nereye gidiyor? Böyle gitmez.

-Seçin olacaksa, seçim. Yusuf Namoğlu gitmiş kalmış önemli değil mesele. Zihniyet önemli. Düşünceden bahsediyorum

2-3 takım hariç, herkes zarar görecek, belli. 2 puan kaybettiğimiz için yapmıyorum bunu.

Bugün bu stat dolu olsaydı, millet sahaya girerdi

Bu sene en az 10 tane TFF'ye mektup yazdım. Her konuda yanlışları yazdım, hakem hatalarını anlattım, kasetleri koydum

Dün Aykut Hoca konuşuyor. Yanlış mı konuştu? Doğru. Başkanlar konuşuyor, yanlış mı? Değil. Gelin hep beraber konuşalım.

-MHK başkanı bizimle bir kere konuşmadı, bir kulüp başkanıyla buluşup konuşuyor. Hem de iki defa.

-Gelin Türkiye'ye 5 sene yabancı girişini yasaklayalım. Altyapıları çalıştıralım. Şimdi diyecekler ki 'absürd konuşuyor.

-Yerli oyuncuların hepsi kendini atlamış zannediyor. Bir gelişme yok. Hepsindeki mantık 'ben yapıyorum' diyor.

-2000'lerde Almanya'da oyuncu yoktu. Şimdi Dünya'nın her yerinde var. Türk futbolu 10 sene sonra da bu durumdan kurtulamaz.



-Böyle sistem olmaz beyler. Siz de bu çarkın içinden çıkın. Doğruları yazın. Bu sistemle Türk milli takımı başarılı olamaz.

-Devlete çağrı yapıyorum. Bu spora el atın, yazık. Bu kadar para harcanıyor ortada sonuç yok. Böyle bir düzen olur mu?

-Milli takımın yardımcı hocası Adanaspor'un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya?



"TRABZONSPOR EKİCİ'Yİ BİZE ÖNERDİ"

Mehmet Ekici transferi hakkında sorulara cevap veren Yıldırım, "Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Mehmet Ekici ile Galatasaray görüşüyormuş. Bunun üzerine bana yakın olan insanlar aracılığıyla Trabzonspor bize haber gönderdi. Biz de 'tamam' dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Sonra takas gündeme geldi. Aatıif + 500.000 Euro'yu, Ekici'ye karşılık vereceğimizi belirttik. Aatif'a söyledik. Gitmek istemiyorum dedi. Öyle kaldı" açıklamasını yaptı.



"ETO'O İÇİN TEKLİFİMİZ OLMADI"

Eto'o, Antalyaspor ve Beşiktaş üçgeninde yaşanan gelişmelere de değinen başkan Yıldırım, "Beşiktaş sanıyor ki, Eto'o konusuna biz girdik. Ben hocaya sordurdum, düşüncesi varsa biz de girelim dedim, hayır dedi.Biz kimsenin ilgilendiği oyuncuyu ayartmaya çalışmadık. Bizim her şeyimiz açık.Üst akıl filan yok. Ama bize gelmek isteyen çok oyuncu var. Divan'da açıklayacağım. Gelmek için haber gönderen oyuncular var" diye konuştu.