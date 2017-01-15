Advocaat transfer istedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız" dedi.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli takımın Hollandalı çalıştırıcı Advocaat, şampiyonluk inancını koruduğuna vurgu yaparak, buna inanılmazsa yaptığı işi bırakacağını söyledi.
"3-2 İÇİN ŞANS İHTİYACIMIZ VARDI, OLMADI"
"Hala bu takımla bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum" diyerek sözlerine devam eden Dick Advocaat, "Bir şeyler değişmesi lazım takımda. Bunun için çalışıyoruz. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor bazen. Bu kadroya bazı eklemeler yapmalıyız. Şampiyonluğa inancımı sürdürüyorum. Adanaspor'a saygı duyuyorum ama kendi sahamızdaki maçları kazanmalıyız. İlk yarıda kötü bir oyun sergiledik. İkinci yarı iyi bir skor için mücadele etti. 3-2 için şans ihtiyacımız vardı, olmadı. İlk yarıdaki futbolumuzdan dolayı mutsuzum" diye konuştu.
"RAKİBE BU KONUDA ANLAYIŞ GÖSTEREBİLİRİM AMA"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanasporlu futbolcuların ikinci yarıda çok fazla yere düştüğünü ve kalkmadığını söyledi.
İlk yarıda yüzde yüz bir penaltı pozisyonlarının olduğunu savunan Advocaat, "İkinci yarı maç 20 dakikaya yakın oynandı. Hakemler belki de korkuyorlar 10-15 dakika uzatma göstermeye. Maçı tekrar izlesinler, rakip oyuncuların yerde olduğunu görebilirler. Hakem saha içinde bir şey yapmak için bulunuyor. Rakibe bu konuda anlayış gösterebilirim ama hakem karar verecek. Sadece 6 dakika uzattı, yanlıştı. Hakemi suçlamak için burada değilim. Hakemi düşünmeyerek kendi oyunumuza bakmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.
AATIF'IN PROTESTO EDİLMESİ
Aatıf Chahechouhe'yi taraftarların protesto etmesiyle alakalı sorulan soruya Dick Advocaat,
Aatıf'ı kesinlikle suçlamadığını ifade ederek, "Özellikle ilk yarı tüm diğer futbolcularla aynıydı. Son 2 gün antrenmanlarda çok iyiydi. Sağ tarafta Lens, solda Aatıf'a katkı sağlar diye düşündüm. Çok da iyi bir seçenek değilmiş. Oyuna hükmetmemiz gerektiği anlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorunun nedenini daha sonra açıklayacağım, şimdi değil" dedi.
"FENERBAHÇE'NİN MAÇLARINI İZLERKEN HEP TIKLIM TIKLIM TRİBÜNLER GÖRMÜŞTÜM"
Sahada 10 numaraya tribünde ise 12 numaraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe gibi bir kulüp 30-40 bin taraftara oynamalı her zaman. Şu an 10-12 bin kitle önünde oynuyoruz. Bu duruma çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Hollanda'da Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken hep tıklım tıklım tribünler görmüştüm. Bu konu beni üzdü, şaşırttı" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:48
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 35
Yorum
austin bu kadarına artık yuh..resmen kışkırtma var..ya sen önce bi takımına bak bu maçın hakkı ne onu bi düşün iyi ki hakemler var yoksa napacaklar
- Advocaat transfer istedi
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 ALT LIGDEKI DENIZLIYE 4 CEKMEKLE OLMUYORMUS DEMEK BEYLER FENER NEDENSE HEP COK SAYIF RAKIPLERE KARSI YAPIYOR HAZIRLIK MACLARINI SONUC ORTADA
- 2 yıllık 5 milyon euro
Toplam 13
Yorum
ababa Artık kişileri değil TAKIMI SEVME ZAMANIDIR...BEŞİKTAŞ lı TARAFTARLAR OLARAK BUNA ALIŞMALIYIZ..Olcay gibi Q7 ninde GİTME ZAMANIDIR. yaşı 33
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