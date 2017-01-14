 Wiel gitti gidiyor – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Wiel gitti gidiyor

    Wiel gitti gidiyor

    ’nin Hollandalı yıldız için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Ada ekibi, Wiel’in 1.5 yıllık maaşını üstleneceğini açıkladı.

    Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından transfer edilen Gregory van der Wiel çare olamamıştı. İsteksiz ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Dick Advocaat'ın gönderilmesi yönünde karar bildirdiği Hollanda yıldız ise alacaklarını tahsil etmeden ayrılmayı düşünmüyordu. 'nin, Wiel'e kanca atması 'nin iştahını kabartmıştı. İngiliz ekibinin teklifinin detayları da ortaya çıktı. Hull City, 1.5 yıllığına Wiel'i bedelsiz kiralık olarak alabileceğini duyurdu. 2.2 milyon euro'luk yıllık maaşı ve 750 bin euro'luk imza parası taksitini ödemeyi de kabul etti.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wiel gitti gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.