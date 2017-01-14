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Plan, kapalı savunmalara karşı geliştirildi. Kilidi açma görevi ise Lens ve Karavayev’e verildi. İki kanat oyuncusu, merkeze dalıp ortalığı karıştıracak; kanat bekleri bu anlarda yüklenip hücuma zenginlik katacak...
ADI: KAOS PLANI
Teknik direktör Dick Advocaat, bir B planı oluşturdu ve Antalya kampında takımına bunun provalarını yaptırdı. Kafa karışıklığı yaratmayı amaçlayan ve "Kaos Planı" adı verilen yeni hücum şablonunun en önemli iki ismi ise Lens ve yeni transfer Karavayev olacak. "Mikser" görevi üstlenecek iki kanat oyuncusu, oyun sıkıştığı anlarda sık sık içeri kat edip hem buradan ataklara yön verecekler hem de takım arkadaşlarına boş alanlar yaratacaklar. İki bek de kanatlarda oluşan boşluklara deplase olup hücuma zenginlik katacaklar.
Emre BOL
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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