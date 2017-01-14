 Toornstra önerisi Vos’tan – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Toornstra önerisi Vos’tan

    Toornstra önerisi Vos’tan
    Sarı-lacivertlilere, Lens ve Van Persie'nin menajerliğini yapan 'tan da bir 10 numara önerisi geldi. Vos, bu sezon formasıyla 17 maçta 5 gol- 7 asistlik performansla harikalar yaratan 'yı istenirse getirebileceğini yönetime aktardı. F.Bahçe, 27 yaşındaki oyuncunun adını bir kenara yazdı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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