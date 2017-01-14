 Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!

    Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
    'nin Partizani ile oynadığı hazırlık maçının ardından, "'in küme düşmesi Fenerbahçe'ye transferimi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullanan Jeremain Lens, Ada ekibinin hocası David Moyes'i sinirlendirdi. Moyes, "Senin haklarını elinde bulunduran bir takımın küme düşmesi hakkında konuşmak, rezillik, kepazelik. Bir kulübe bağlı oyuncu bunu söyler mi? Eğer bunu dediyse, bu senin asıl kulübüne karşı yaptığın rezil bir harekettir" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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