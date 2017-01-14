Lefter Küçükandonyadis anıldı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri ile taraftarların katıldığı bildirildi.
Törende Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ogün Altıparmak'ın, Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özlem Katmer'e, Lefter ile çekildiği bir fotoğrafı takdim ettiği belirtildi.
Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:48
- Dev tehlike
Toplam 9
Yorum
Kıt Arkadaşlar bu borç listesi gelirleri oranına göre hesaplanmaktadır. Beşiktaşın geliri diğer 3 büyükler arasında en fazla olanı.
- ''Paramı verin gideyim''
Toplam 10
Yorum
GSli1905 Isde böyle yapisirlar (hakli olarak).Disarda verilen Rakamlara bakin,birde Türkiyede !
- G.Saray zorlu virajda
Toplam 7
Yorum
ya sabır muslera,carole,hakan,ahmet,linnes,de jong,selçuk,sneijder,podolski,eren,rodrigues 4,3,3 gs kadrosu budur sabri josue nedir ya
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