 Kjaer ve RvP yok – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kjaer ve RvP yok

    Kjaer ve RvP yok

    , Adanaspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak.

    Emenike ve Van der Wiel kadro dışı, Sow Afrika Kupası'nda. Hasta dedesini görmek için Hollanda'ya giden ve bugün dönecek olan Van Persie de sakatlıktan yeni çıktı ve Advocaat bu oyuncusunu riske etmek istemiyor. Simon Kjaer'den gelen haberler ise iyi değil. Sağ üst ön adalesinden sakat olan ve yoğun tedavi uygulanan Danimarkalı stoperin maça yetişmeyeceği, yerine Neustadter'in oynayacağı bildirildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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