 Kiev henüz yanıt vermedi – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kiev henüz yanıt vermedi

    Kiev henüz yanıt vermedi
    yönetiminin 'e için sunduğu kiralama teklifi, Ukrayna ekibi tarafından reddedilmişti. Kanarya, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisine 10 milyon euro isteyen Dinamo'ya satın alma opsiyonlu yeni bir kiralama teklifi iletmişti. Ancak Radyospor'un haberine göre, Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'in şu ana kadar sarı-lacivertlilere bir cevap vermediği bildirildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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