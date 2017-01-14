 Karavayev kalıyor misafirhanede – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Karavayev kalıyor misafirhanede

    Karavayev kalıyor misafirhanede
    'ye Antalya kampında katılan, İstanbul'a dönüşte ise bir otele yerleştirilen Oleksandr Karavayev, dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nin misafirhanesine taşındı. Ukraynalı futbolcu, bir eve çıkana kadar burada kalacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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