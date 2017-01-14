 Kanarya yeniden topbaşı yaptı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kanarya yeniden topbaşı yaptı

    Kanarya yeniden topbaşı yaptı
    Antalya kampını tamamlayıp bir gün izin yapan , yarınki maçının hazırlıklarına dün start verdi. Isınma hareketleriyle başlayıp iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya yeniden topbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.