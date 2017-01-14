 Gençler de kazandı – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Gençler de kazandı

    Gençler de kazandı
    , Adidas Next Generation Kupası'ndaki ikinci maçında Alman temsilcisi 'ı 73-55'lik skorla mağlup etti. Ahmet Can 20 sayı, 12 ribaund, Yenal 19 sayı, 8 ribaundla oynadı. Kanarya ilk maçında CFBB Paris'e 88-63 kaybetmişti.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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