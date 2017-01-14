 Fenerbahçe'ye şok haber! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye şok haber!

    Fenerbahçe'ye şok haber!

    Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.

    Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat , Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:03
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