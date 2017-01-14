Fenerbahçe'ye şok haber!
Fenerbahçe'nin savunmadaki etkili ismi Simon Kjaer'in sağ üst adele zarında yırtık tespit edildi.
Yıldız oyuncu Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat , Skrtel ile biraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:03
- Büyükşehir’den çatıya onay çıktı
Toplam 3
Yorum
ozi yani çatıya çıkıp maç izliycez :D
- Wiel gitti gidiyor
Toplam 2
Yorum
yılmazlıyorum Teknik Direktör gözden çıkardıysa maliyetine ver gitsin. Sırtından bir kambur eksilsin..
- Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
Toplam 15
Yorum
lens lens kume duserse kolaylasırmı transferın dedıklerınde ewt olabılır dedi sadece
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