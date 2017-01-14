Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini sonlandıramadığı için yeniden rotayı Sosa'ya çevirdi. Daha önce sarı-lacivertli kulüple adı anılan fakat transferi sonuçlanmayan Arjantinli oyuncu için bu kez kiralama yöntemi uygulanmak isteniyor.

Daha öcne Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini açıklayan Sosa'yla sarı-lacivertli yöneticiler bir kez daha temasa geçecek ve ikna etmeye çalışacak.