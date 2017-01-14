Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!
Fenerbahçe, Sosa'yı sezon sonuna kadar kiralayacak.
Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini sonlandıramadığı için yeniden rotayı Sosa'ya çevirdi. Daha önce sarı-lacivertli kulüple adı anılan fakat transferi sonuçlanmayan Arjantinli oyuncu için bu kez kiralama yöntemi uygulanmak isteniyor.
Daha öcne Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini açıklayan Sosa'yla sarı-lacivertli yöneticiler bir kez daha temasa geçecek ve ikna etmeye çalışacak.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:34
- Büyükşehir’den çatıya onay çıktı
Toplam 3
Yorum
ozi yani çatıya çıkıp maç izliycez :D
- Wiel gitti gidiyor
Toplam 2
Yorum
yılmazlıyorum Teknik Direktör gözden çıkardıysa maliyetine ver gitsin. Sırtından bir kambur eksilsin..
- Moyes’ten Lens’e tepki: Kepazelik!
Toplam 15
Yorum
lens lens kume duserse kolaylasırmı transferın dedıklerınde ewt olabılır dedi sadece
Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.