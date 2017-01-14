 Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa! – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!

    Fenerbahçe'de rota yeniden Sosa!

    Fenerbahçe, Sosa'yı sezon sonuna kadar kiralayacak.

    Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini sonlandıramadığı için yeniden rotayı Sosa'ya çevirdi. Daha önce sarı-lacivertli kulüple adı anılan fakat transferi sonuçlanmayan Arjantinli oyuncu için bu kez kiralama yöntemi uygulanmak isteniyor.

    Daha öcne Milan'dan ayrılmayı düşünmediğini açıklayan Sosa'yla sarı-lacivertli yöneticiler bir kez daha temasa geçecek ve ikna etmeye çalışacak.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:34
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