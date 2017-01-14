 ''F.Bahçe'yi istiyorum'' – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''F.Bahçe'yi istiyorum''

    ''F.Bahçe'yi istiyorum''

    ’ın da transfer etmek istediği yıldız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gitmek için kararlı olduğunu yönetimine iletti.

    ile 'ın transfer etmek için müthiş bir yarış halinde olduğu Mehmet Ekici'de ibre yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü. Beşiktaş'ın yaptığı, "'yi devre arasında transfer edelim ama sezon sonuna kadar sizde kiralık oynasın" teklifi Trabzonspor tarafından cazip bulunsa da yıldız futbolcu tavrını Fenerbahçe'ye gitmekten yana koydu.

    Bu düşüncesini Trabzonspor yönetimine ileten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben 'a bir şeyler kazandırarak ayrılmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi tercihim Fenerbahçe" dedi. Bunun üzerine Trabzonspor, Fenerbahçe ile görüşmelere yeniden başladı. Ancak bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe'nin 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini yeterli bulmayarak rakamın artırılmasını istedi.


    YUNUS EMRE SEL
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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