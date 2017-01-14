''F.Bahçe'yi istiyorum''
Beşiktaş’ın da transfer etmek istediği yıldız futbolcu, sarı-lacivertli kulübe gitmek için kararlı olduğunu Trabzonspor yönetimine iletti.
Bu düşüncesini Trabzonspor yönetimine ileten 26 yaşındaki futbolcu, "Ben Trabzonspor'a bir şeyler kazandırarak ayrılmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi tercihim Fenerbahçe" dedi. Bunun üzerine Trabzonspor, Fenerbahçe ile görüşmelere yeniden başladı. Ancak bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe'nin 1 milyon 750 bin euro'luk teklifini yeterli bulmayarak rakamın artırılmasını istedi.
YUNUS EMRE SEL
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
''F.Bahçe'yi istiyorum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.