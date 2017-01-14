 F.Bahçe ve Yıldırım PFDK’ya sevk edildi – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe ve Yıldırım ’ya sevk edildi

    F.Bahçe ve Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
    TFF Hukuk Müşavirliği, Kulübü ile sarı-lacivertli kulübün başkanı 'ı tedbirsiz olarak 'ya sevk etti. TFF, sevkin kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Önceki gün yapılan söz konusu açıklamada MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hedef alınmıştı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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