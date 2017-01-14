 Emenike İsrail’e – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Emenike İsrail’e

    Emenike İsrail’e
    , F.Bahçe'nin gözden çıkardığı 'ye talip oldu. İsrail ekibi, Nijeryalı futbolcu için sarı-lacivertlilere başvurusunu yaptı. Kanarya teklifi kabul etti ancak Emenike'nin 700 bin euro'yu reddettiği öğrenildi.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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