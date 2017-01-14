Dev tehlike
Avrupa futbolunun patronu UEFA, kulüpler raporunu açıkladı. Net borcun, kulüp varlıklarına oranında sarı-lacivertliler en çok borcu olan 20 ekip arasında en kritik durumda gösterildi.
KUR ARTIŞI ETKİLEDİ
Tüm Avrupa'yı saran ekonomik durgunluk ve kur değişimlerinin bir hayli sert olması kulüplerin borcunu etkileyen konuların başında geliyor. Türkiye'de TL'ye karşılık euro ve doların yükselmesi kulüplerimizi zorladı. Benzer etki pound'un dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu İngiliz kulüplerinde de yaşandı. Kulüplerimiz oyuncularla olan kontratlarını TL üzerinden yapsa veya mevcut sözleşmeleri TL'ye çevirse bu sıkıntılar azalacaktı.
YÜZDE 610'LUK SIKINTI
Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda borcun, kulüp varlıklarına oranı en yüksek kulüp Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler yüzde 610'luk oranla bu alanda en riskli kulüp olarak gösteriliyor. Kanarya'yı yüzde 480'lik oranla Queens Park Rangers takip ediyor. Üçüncü basamakta ise yüzde 420'lik oranla Galatasaray yer alıyor.
SÜPER LİG 3. SIRADA
Avrupa'nın en yüksek 20 futbol ülkesinin baz alındığı listede Türkiye 'net borç' rakamı olarak 3. sırada yer aldı. Toplam borcun bir önceki yıla oranla yüzde 37 arttığı ve 716 milyon euro'ya ulaştığı, kulüp başına da 39.8 milyon euro ortalama borç düştüğü bildirildi. Buna göre gelirlere oranla borç rakamı yüzde 110. UEFA, Finansal Fair-Play denetlemelerinin ardından borçların gelirlere oranının 6 sene içerisinde yüzde 65'lerden yüzde 40 seviyelerine indiği açıklandı.
BEŞİKTAŞ LİSTEDE YOK
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'nın açıkladığı borçlular listesinde ilk 20'de bulunmasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrilmişti. Ancak son zamanlarda ayağını yorganına göre uzatan Kartal bu listede yer almıyor.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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