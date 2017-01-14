 Dev tehlike – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Dev tehlike

    Dev tehlike

    Avrupa futbolunun patronu , kulüpler raporunu açıkladı. Net borcun, kulüp varlıklarına oranında sarı-lacivertliler en çok borcu olan 20 ekip arasında en kritik durumda gösterildi.

    'nın açıkladığı rapor Türk futbolunu derinden sarstı. Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda maddi anlamda geleceği en riskli 20 kulüp listesi yayınlandı. Farklı parametrelerin dikkate alındığı liste 'net borç' rakamları üzerinden incelendiğinde Galatasaray 8'inci, Fenerbahçe ise 13'üncü basamakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün borcu 222 milyon euro. Ve Cimbom bu rakamı azaltamıyor. Aslan'ın borcu tüm önlemlere karşılık yüzde 23 artmış durumda. UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre sarı-lacivertlilerin borç hanesinde yazan rakam 166 milyon euro. 'nin borcunun bu yıl içinde yüzde 24 oranında azaldığı belirtiliyor.

    KUR ARTIŞI ETKİLEDİ
    Tüm Avrupa'yı saran ekonomik durgunluk ve kur değişimlerinin bir hayli sert olması kulüplerin borcunu etkileyen konuların başında geliyor. Türkiye'de TL'ye karşılık euro ve doların yükselmesi kulüplerimizi zorladı. Benzer etki pound'un dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu İngiliz kulüplerinde de yaşandı. Kulüplerimiz oyuncularla olan kontratlarını TL üzerinden yapsa veya mevcut sözleşmeleri TL'ye çevirse bu sıkıntılar azalacaktı.

    YÜZDE 610'LUK SIKINTI
    Avrupa Kulüp Futbolu Raporu'nda borcun, kulüp varlıklarına oranı en yüksek kulüp Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler yüzde 610'luk oranla bu alanda en riskli kulüp olarak gösteriliyor. Kanarya'yı yüzde 480'lik oranla Queens Park Rangers takip ediyor. Üçüncü basamakta ise yüzde 420'lik oranla Galatasaray yer alıyor.

    SÜPER LİG 3. SIRADA
    Avrupa'nın en yüksek 20 futbol ülkesinin baz alındığı listede Türkiye 'net borç' rakamı olarak 3. sırada yer aldı. Toplam borcun bir önceki yıla oranla yüzde 37 arttığı ve 716 milyon euro'ya ulaştığı, kulüp başına da 39.8 milyon euro ortalama borç düştüğü bildirildi. Buna göre gelirlere oranla borç rakamı yüzde 110. UEFA, Finansal Fair-Play denetlemelerinin ardından borçların gelirlere oranının 6 sene içerisinde yüzde 65'lerden yüzde 40 seviyelerine indiği açıklandı.

    BEŞİKTAŞ LİSTEDE YOK
    Fenerbahçe ve 'ın UEFA'nın açıkladığı borçlular listesinde ilk 20'de bulunmasının ardından gözler 'a çevrilmişti. Ancak son zamanlarda ayağını yorganına göre uzatan Kartal bu listede yer almıyor.

    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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